В Минпросвещения пояснили указ президента о сохранении духовных ценностей Министр Кравцов: политика сохранения духовных ценностей позволит воспитать ответственных граждан

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Владимир Путин

Одна из главных тем воспитательных работ в школах России — это любовь к Отечеству и приобщение детей к традиционным духовно-нравственным ценностям нашей страны, заявил «Царьграду» министр просвещения Сергей Кравцов, комментируя указ президента страны Владимира Путина об основах государственной политики по сохранению духовных ценностей. Патриотические школьные мероприятия, такие как поднятие Государственного флага, исполнение Государственного гимна и «Разговоры о важном», позволяют воспитывать ответственных и активных граждан, уверен Кравцов.

В обновленных федеральных государственных образовательных стандартах обозначены чёткие ориентиры для духовного, патриотического развития детей, — рассказал министр просвещения.

Кравцов добавил, что новые единые федеральные основные общеобразовательные программы позволят выстроить единый подход к преподаванию школьных дисциплин и сформировать мировоззрение школьников с учётом традиционных ценностей.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, которым утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Согласно указу, традиционные ценности — это нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности. К ним, как говорится в указе, относятся «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу». Также перечислены «высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов». Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей отводится православию.