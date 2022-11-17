В Минпросвещения пообещали театр каждой российской школе к 2024 году Глава Минпросвещения РФ: к 2024 году в каждой российской школе откроется свой театр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России активно развивается школьное театральное движение, которое насчитывает более 24 тысяч театров, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей музыки «Музыка — универсальное средство духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка» в Пскове. По его словам, которые приводит ТАСС, к 2024 году театры будут созданы в каждой российской школе.

В последние годы активно развивается школьное театральное движение. Сегодня в нашей стране более 24 тысяч школьных театров. К 2024 году они будут открыты в каждой школе, — сказал Кравцов.

Министр отметил, что Минпросвещения совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина и Российским движением школьников проводит курсы повышения квалификации для педагогов — руководителей театральных коллективов. Также реализуется проект «Школьная классика», начата подготовка к большому всероссийскому школьному театральному фестивалю, который будет приурочен к юбилею Александра Сергеевича Пушкина.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» режиссёр Юрий Грымов заявил, что людям стоит ходить в театр в том числе и в нынешнее сложное время, поскольку им необходимо настоящее человеческое общение. Кроме того, в театре можно быть в контакте с близкими людьми, а зрители сейчас очень нужны и самому театру.