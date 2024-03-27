В Минпросвещения отчитались о создании суверенной системы образования Кравцов: Минпросвещения сформировало суверенную систему образования в России

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Минпросвещения завершило работу по формированию суверенной системы образования в России, заявил глава ведомства Сергей Кравцов, отчитываясь перед депутатами Госдумы. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, министерство исключило иностранное влияние на работу образовательных учреждений, а также обеспечило их государственной информационной системой.

Мы завершили формирование суверенной системы образования. Благодаря тем законам, которые были приняты Государственной думой, мы обеспечили ситуацию, когда влияние на систему образования со стороны фондов, через гранты международных организаций [стало] недопустимо. Сегодня все организации, которые могут работать со школами, должны обязательно пройти экспертизу в Министерстве просвещения. Это очень важно, это прежде всего защита наших детей, — заявил он.

Кравцов добавил, что министерство решило проблему доступа детей к деструктивной информации в интернете, обеспечив школы специально разработанной информационной системой. По его словам, она может использоваться в школах в дополнение к традиционной системе образования.

[Система] с проверенным содержанием, с проверенными ресурсами, защитой всех персональных данных на отечественном программном обеспечении, — объяснил глава министерства.

Выступая перед парламентариями, Кравцов также заявил, что в России расширят программу модернизации образовательных учреждений. По его словам, капитальный ремонт будет проводиться не только в школах, но и в детских садах. Он пообещал представить соответствующую программу до конца этого года.