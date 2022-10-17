В Минпросвещения отвергли информацию о запрете WhatsApp для учителей

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Система образования не регламентирует и не регулирует каналы коммуникации, которые используют родители школьников, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения. Там уточнили, что российским школам рекомендовано использовать федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Моя школа».

Речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами <...> Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках ФГИС, — пояснили в пресс-службе.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам ограничить использование иностранных мессенджеров, включая WhatsApp. Как рассказали изданию власти Хабаровского края и Курской области, в послании министерства говорилось о запрете на использование иностранных мессенджеров, в качестве альтернативы предлагалось перейти на «VK Мессенджер», а также отказаться от использования Viber, Skype и Google Drive, что якобы позволит избежать утечки конфиденциальной информации. Газета отмечает, что ограничить использование иностранных мессенджеров предлагали также родителям школьников.