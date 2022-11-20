Кравцов заявил, преступления ВСУ в Донбассе попадут в учебники истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Кравцов

Власти РФ планируют задокументировать в учебниках истории для российских школ преступления, совершенные солдатами ВСУ в ДНР и ЛНР, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что ведомство уже собирает необходимую информацию вместе с правоохранительными органами, передает ТАСС.

Абсолютно поддерживаю, что преступления киевского режима в Донецкой и Луганской народных республиках, которые сегодня происходят, обязательно должны найти соответствующую оценку. Обязательно это все должно найти отражение <...> в развитии проекта «Без срока давности» и в учебниках истории, — заявил Кравцов в ходе заседания экспертной площадки «Воспитание правдой. Геноцид мирного населения СССР и система исторического образования в современной России».

Ранее журналист Bild Джулиан Ропке опубликовал в Twitter кадры расправы, предположительно, совершенной украинскими бойцами над российскими пленными. Ранее в Telegram-каналах стали распространяться видео, на одном из которых, как утверждается, украинские солдаты приказывают лечь на землю сдавшимся российским военным. На втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

Позже в Минобороны РФ отреагировали на данные видеозаписи. В ведомстве подчеркнули, что это является намеренным убийством, которое не удастся представить трагическим исключением. В Минобороны добавили, что эти кадры подтверждают «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.