В Минпромторге заявили о чеболизации российской экономики Замминистра промышленность: экономика России движется в сторону чеболизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская экономика в настоящий момент движется в сторону чеболизации, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виталий Осьмаков в интервью РИА Новости. Он объяснил, что причиной этому являются международные санкции. Чеболизация предполагает объединение финансового, торгового и промышленного капиталов.

Появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании. То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала — чеболизация по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться, — заявил Осьмаков.

Чеболизация происходит от корейского слова «чеболь». Она подразумевает под собой наличие конгломерата предприятий, принадлежащих одному владельцу. По словам Осьмакова, в России примером является банк ВТБ и Объединенная судостроительная корпорация.

Также замминистра рассказал, что для обеспечения технологической самодостаточности на необходимом уровне России нужна «полноценная новая индустриализация». Частью индустриализации станет запуск долгосрочных масштабных проектов продолжительностью 10–20 лет, уточнил он.