В Минпромторге заявили, что Inditex не объявила об уходе из России Замглавы Минпромторга Евтухов: Inditex не заявляла об окончательном уходе с российского рынка

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Inditex - испанская компания, владелец крупных сетей магазинов, мировой лидер в сфере розничной торговли одеждой

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara, Massimo Dutti и Zara, пока что не объявила об окончательном уходе из России. По его словам, которые приводит ТАСС, в РФ надеются на то, что магазины Inditex возобновят работу на территории России. Ранее сообщалось, что одежда ушедших из РФ брендов Massimo Dutti и Zara появилась на российской торговой площадке Wildberries

Inditex не заявлял об окончательном уходе, надеется на возможность возобновления работы в РФ, — заявил Евтухов.

Ранее Wildberries начал продажу одежды бренда Massimo Dutti, также принадлежащей Inditex. Она же владеет компанией Zara, товары которой перестали быть доступны в офлайн-магазинах, однако на российском маркетплейсе их можно приобрести.

До этого руководство компании Inditex, в которую входят магазины одежды Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti, приняло решение расторгнуть договоры об аренде малоприбыльных магазинов в России. Всего в России насчитывается около 500 магазинов данной компании, 50 из них будет закрыто.