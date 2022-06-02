В Минпромторге рассказали, как Россия будет жить без чипов из Тайваня Замглавы Минпромторга Шпак: запрет Тайваня на поставку чипов не трагичен для России

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Отказ Тайваня от поставок ряда микропроцессоров в Россию не является трагичным, заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. По его словам, которые цитирует ТАСС, неформальный запрет экспорта многих высокотехнологичных изделий, производимых Тайванем, действовал и до 24 февраля. Отличие лишь в том, что теперь он стал официальным, продолжил замглавы ведомства.

До этого момента просто они по умолчанию, не объявляя официально, практически ничего не поставляли. Для нас это чем-то новым или трагическим не является, — сказал Шпак.

Он добавил, что запрет касается наиболее новой и высокотехнологичной микроэлектроники. Все остальные изделия продолжают ввозиться в РФ, заключил Шпак.

Ранее днём власти Тайваня приняли решение запретить экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографического оборудования, которое используется для производства данных микросхем. Также введено ограничение по конструктивному исполнению изделий: экспортируемые в РФ и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов.