В Минпромторге рассказали, как насытить рынок такси и каршеринга Замглавы Минпромторга Каримов: российский автопром сможет насытить рынок такси и каршеринга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский автопром будет расширять производство, чтобы обеспечить таксопарки и каршеринг отечественными машинами, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. Он заверил, что отечественные заводы в состоянии справиться с задачей по выпуску не менее 150 тысяч авто в год.

Наши производители готовы в такой локализации расширять свою производственную линейку, — подчеркнул Каримов.

Данные о потребностях рынка такси и каршеринга в продукции отечественного производства привел изданию руководитель центра компетенций Международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус.

Чтобы закрыть потребности таксопарков и каршеринговых компаний в автомобилях, отечественный автопром должен производить 150 тысяч, а то и 200 тысяч машин в год, — пояснил эксперт.

По словам председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, уже подготовлен законопроект о высоком уровне локализации компонентов для автомобилей такси экономкласса. Его суть — большинство деталей и производственных операций должно производиться в России. Он убежден, что сейчас хорошее время для развития собственного производства и Россия сможет производить продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

А чтобы перевозчики не разорились при покупке крупных партий машин, лизинговым компаниям следует предоставлять особые условия, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Здесь нужна правильная экономика, чтобы лизинговые компании давали ставки, которые позволяет нормально окупаться автомобилям, — сказал депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об использовании для такси и каршеринга российских автомобилей. До 1 августа кабмин должен представить главе государства доклад о локализации производства автомобилей такси и каршеринга. В перечне президентских поручений это объясняется стимулированием спроса на отечественную продукцию.