В Минпромторге рассказали, что усилит позиции России на рынке чипов Минпромторг: ограничение экспорта инертных газов укрепит положение России на рынке микроэлектроники

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Микроэлектроника

Введенное Россией ограничение на экспорт инертных газов в недружественные страны усилит положение страны на мировом рынке микроэлектроники, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает ТАСС. К таким газам относятся, в частности, аргон и гелий, которые используются при производстве полупроводников.

У нас есть достаточные возможности, мы представлены на этом рынке. И в ближайшее время мы планируем увеличить производственные мощности, — сказал Шпак.

По его словам, у России есть возможность «быть услышанными в этой мировой цепочке», что даст стране конкурентные преимущества. Он отметил, что Москва готова выстраивать взаимовыгодные переговоры с коллегами при необходимости.

Накануне Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографического оборудования, которое используется для производства данных микросхем.

Позже в Минпромторге заявили, что Россия сможет обойтись без тайваньских чипов, так как ограничение на экспорт многих высокотехнологичных изделий, производимых Тайванем, неформально действовало и до 24 февраля.