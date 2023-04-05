В Минпромторге объяснили, зачем в Cisco уничтожали технику Замглавы Минпромторга Шпак: в Sisco решили уничтожить запчасти, а не поддержать своих клиентов в России

Фото: Zheng Huansong/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

В компании Cisco Systems после запрета на вывоз оборудования за пределы России стали уничтожать запчасти, а не поддержать клиентов, которые покупали продукцию, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак на форуме инновационных технологий InfoSpace. По его словам, эта ситуация лишний раз говорит о том, что не стоит иметь дело с зарубежными вендорами.

Им наплевать на своих потребителей, которые вкладывали на протяжении всего этого времени деньги, покупая оборудование, развивая их бизнес. Поэтому каждый раз прежде, чем вы решаете покупать иностранное, вы должны десять раз отмерить и только потом принять решение, — заметил Шпак.

Ранее стало известно, что производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года «физически уничтожил» запчасти и IT-оборудование в России на сумму 1,86 млрд рублей, следует из данных бухгалтерской отчетности «Сиско системс». В документе поясняется, что это сделано из-за прекращения продаж.

Под запасами подразумеваются эксплуатационные запчасти для оборудования и основные средства российского подразделения: транспортные средства, офисная мебель и техника, а также демонстрационное оборудование. Решение об утилизации приняли еще в августе 2022 года.