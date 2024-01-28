В Минприроды рассказали, сколько будет стоять теплый климат на планете Глава Минприроды Козлов пообещал десять тысяч лет теплого климата

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Планета Земля находится посередине межледникового периода, и у нее впереди еще примерно 10 тысяч лет относительно теплого климата, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток», передает ТАСС. По его словам, об этом свидетельствуют данные, полученным на российской полярной станции «Восток».

Мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили, у нас ещё гарантированно 10 тысяч лет тепла, - сказал Козлов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, присутствующий на церемонии сказал, что его беспокоит вопрос климатических изменений в мире. Козлов после этого пояснил, что опасаться глобального похолодания пока преждевременно.

Также Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину как-нибудь посетить этот континент. Российский лидер одобрил затею.

Генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя ранее заявил, что пробуждение древних сибирских вирусов может произойти из-за глобального потепления. По его словам, пока научное сообщество сосредоточилось на рисках вспышек болезней в странах с теплым климатом, неосмотрительно забыта опасность с севера.