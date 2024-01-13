В Минобрнауки высказались о повышении цен на обучение в госвузах Минобрнауки: централизованного повышения цен на обучение в госвузах не ожидается

Централизованного повышения цен для обучающихся на коммерческой основе в государственных вузах России не планируется, сообщили ТАСС в Минобрнауки. При этом в ведомстве отметили, что некоторые высшие учебные заведения все же могут скорректировать стоимость обучения в пределах инфляции.

В отношении студентов вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет. Но мы допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции, — заявили в пресс-службе министерства.

Ранее президент Ассоциации негосударственных вузов РФ Владимир Зернов сообщил, что стоимость платного высшего образования в стране в 2024–2025 годах может увеличиться на 10–12% из-за роста затрат на оборудование и программное обеспечение. По его словам, подорожание прежде всего коснется частных учреждений.

Зернов добавил, что повышение цены вызвано уходом с российского рынка некоторых зарубежных поставщиков и производителей оборудования и ПО. Также, по его словам, в стране растут цены на электроэнергию и услуги ЖКХ. Другим осложняющим для негосударственных вузов фактором эксперт назвал сложности при получении кредитов из-за роста банковских процентных ставок. Все это, по мнению главы ассоциации, не оставляет выбора частным вузам, кроме как повысить стоимость обучения для студентов.