В Минобрнауки рассказали, что изменит реформа магистратуры Замглавы Минобрнауки Могилевский: статус магистратуры нуждается в уточнении

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Шесть российских вузов стали участниками пилотного проекта Минобрнауки по обновлению системы высшего образования, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» заместитель главы ведомства Константин Могилевский. Он отметил, что статус магистратуры нуждается в уточнении, а углубленный уровень образования необходим для тех, кто планирует связать жизнь с наукой или государственной службой.

Вводятся новые уровни высшего образования: базовое — вместо действующих бакалавриата и специалитета, специализированное — вместо нынешней магистратуры, а также обновленная аспирантура. Именно поэтому и нужно уточнить статус магистратуры. <...> Обновление системы высшего образования направлено в числе прочего на замену магистратуры в ее нынешнем виде на углубленный уровень высшего образования, — объяснил замминистра.

По его словам, углубленный уровень высшего образования необходим студентам, которые стремятся получить более глубокие знания, чтобы в дальнейшем посвятить себя науке в аспирантуре, либо для повышения уже существующей квалификации, а также тем, кто хочет стать госслужащим.

Для тех, кто не собирается быть ученым или управленцем, будет достаточно базового уровня образования, чтобы найти работу и быть полноценно востребованным на рынке труда, добавил Могилевский.

Ранее замминистра образования и науки России Дмитрий Афанасьев заявил, что магистратура не должна подменять другие уровни высшего образования. По мнению чиновника, задачей магистратуры с названием «специализированное высшее образование» станет углубление и специализирование базовой ступени высшего образования.