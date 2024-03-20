В Минобороны заявили о разработке НАТО когнитивно-ментальных технологий Советник Шойгу: США формируют ментальный театр военных действий с новым оружием

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Военные специалисты США и НАТО начали работать над формированием ментального театра боевых действий с принципиально новыми видами вооружения, заявил в статье для журнала «Арсенал Отечества» советник российского министра обороны Андрей Ильницкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, ментальная сфера становится сегодня областью операций НАТО — важнейшим оперативным доменом.

Военные специалисты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с принципиально новыми вооружениями точечного и массового поражения противника. <...> Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником, — пояснил Ильницкий.

В статье Ильницкого отмечается, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делами и психологическим операциям армии США, а также Центре инноваций НАТО и Объединенном центре боевых действий в области информационных операциях Пентагона. По словам главреда «Арсенала Отечества» Виктора Мураховского, ментальное оружие — это «стирание национальной истории», «имитация легитимной власти» и «деидеологизация».

Ранее в посольстве России в Кот-д’Ивуаре заявили, что США наращивают присутствие в странах Западной Африки, сменяя французов в регионе. Таким образом в ведомстве прокомментировали визит госсекретаря США Энтони Блинкена — он посетил Анголу, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар и Нигерию и пообещал, что США направят $45 млн на обеспечение стабильности в Западной Африке.