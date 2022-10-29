В Минобороны заявили о причастности Лондона к ЧП на «Северных потоках»

В Минобороны России заявили о причастности Великобритании к ЧП на «Северных потоках». По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, представители ВМС Соединенного Королевства, находящиеся в настоящее время в Николаевской области, принимали участие в подготовке и реализации теракта на газопроводах.

По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», — сказал Конашенков.

Ранее бывший сенатор США Ричард Блэк предположил, что в диверсиях на «Северных потоках» виноват Вашингтон. По его мнению, у США были средства, возможности и мотивы для диверсии. Он также припомнил публичные заявления американского лидера Джо Байдена о том, что США могут уничтожить «Северный поток — 2».

26 сентября на одной из ниток «СП — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».