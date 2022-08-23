В Минобороны выбрали основной носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал» «Известия»: модифицированный МиГ-31 станет носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Фото: Министерство обороны РФ

Модификация истребителя МиГ-31 станет основным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал». Принципиальное решение по поводу данного самолета уже принято, первые опытные МиГ-31И уже прошли обкатку, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Издание отмечает, что модифицированный боевой самолет впервые оснастили уникальными цифровыми комплексами, которые повысили его летные характеристики и возможности. Речь об электродистанционной системе управления и бортовых компьютерах. Они дают возможность в полностью автоматическом режиме выводить истребитель на нужную траекторию запуска и в нужный момент запускать гиперзвуковую ракету, рассказал собеседник издания.

Электродистанционная система управления руководит всеми процессами. В компьютер поступают все данные: скорость, высота, информация с Земли. Всё это делает более комфортной работу пилота, — пояснил изданию заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 21 августа заявил, что российская армия в ходе спецоперации на Украине применяет новейшее вооружение — самолеты Су-57 и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Министр сообщил, что «Кинжалы» на текущий момент применялись трижды и показали блестящую работу на полях СВО.