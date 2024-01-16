В Минобороны уточнили число уничтоженных над Воронежем беспилотников Минобороны: над Воронежской областью уничтожены пять БПЛА и перехвачены три

Фото: МО РФ

Пять беспилотников ВСУ уничтожено и еще три перехвачено над территорией Воронежской области минувшей ночью, сообщила пресс-служба Минобороны России. Ранее было известно об уничтожении трех БПЛА в небе над регионом.

В течение сегодняшней ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что атаке с воздуха подвергся еще один российский регион — Белгородская область. Там за ночь перехватили четыре беспилотника.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении российскими военными атаки украинских беспилотников в небе над Воронежем. По информации главы региона, в одном из многоквартирных домов произошло возгорание на балконе, которое было ликвидировано. Кроме того, в двух домах и ряде частных построек выбиты окна.

Позднее губернатор добавил, что в результате атаки пострадала 10-летняя девочка. Она получила резаные раны из-за залетевшего в квартиру обломка беспилотника. Медпомощь оказали ребенку на месте, госпитализация не потребовалась.