В Минобороны сообщили о срыве ракетной атаки на Белгородскую область МО РФ: средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные предотвратили ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов.

29 декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, один человек погиб. Губернатор выехал на место происшествия.

До этого сообщалось, что 29 декабря Вооруженные силы Украины трижды за день обстреляли Белгородскую область. Последний на тот момент обстрел произошел около 20 часов. По словам Гладкова, обстрелу подвергся город Шебекино. В результате различные повреждения получили четыре частных жилых домовладения.