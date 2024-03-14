В Минобороны сообщили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике ВСУ

Фото: МО РФ

Силами российской противовоздушной обороны над Белгородской областью был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ПВО пресекла попытку атаки около 20:00 мск.

Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины мирных жителей региона возросло до 19. По его словам, система ПВО в течение дня 14 марта сработала три раза над Белгородом и Белгородским районом. Сбито 11 воздушных целей на подлете к городу.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что ударами по Белгородской области ВСУ пытаются привлечь внимание прессы и западных стран. Он считает это «показательными акциями», которыми ВСУ рассчитывают получить дополнительное финансирование от Запада.