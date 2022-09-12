ВС России уничтожили около 250 бойцов ВСУ в Купянске и Изюме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35

Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ вблизи населенных пунктов Купянск и Изюм Харьковской области, в результате чего были убиты до 250 украинских солдат, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, ракеты попали по местам дислокации нацбатальона «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады.

В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники, — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что воздушно-космические силы России продолжают наносить удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. Также он рассказал об обстреле населенного пункта Роги Черкасской области, в результате которого погибло более 30 солдат ВСУ и было уничтожено 10 единиц военной техники.

Кроме того, за сутки были поражены четыре пункта управления ВСУ в Славянске, Артемовске и Константиновке в ДНР, а также близ населенного пункта Ольговское в Запорожье. В 125 районах Украины были уничтожены 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника.

10 сентября российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, были перегруппированы и переброшены на территорию ДНР.

11 сентября помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы пресекли попытку бойцов ВСУ переправиться через реку Северский Донец в Красном Лимане. Он добавил, что активность украинских военных заметно снизилась. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой.