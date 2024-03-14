В Минобороны сообщили о ликвидации до 195 военных ВСУ в районе Сподарюшино

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ударами авиации и артиллерии ликвидировали до 195 бойцов ВСУ в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, также была уничтожена военная техника противника, в том числе пять танков и три самоходные реактивные установки.

Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области. В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения, — говорится в сообщении.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее заявил, что ВСУ усилили обстрелы Белгорода в надежде сорвать выборный процесс в этом регионе. Он считает, что противник пошел на такой шаг после того, как не смог устроить провокации военными средствами. При этом военкор отметил, что российские силы отражают атаки.

В четверг, 14 марта, Telegram-канал SHOT сообщил, что на въезде в Белгород погиб мирный житель в автомобиле. По сведениям канала, по машине ударил кассетный боеприпас, запущенный ВСУ из реактивной системы залпового огня. По его данным, водитель не смог выбраться из машины.