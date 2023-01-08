В Минобороны России предупредили о провокации Киева в Харьковской области Минобороны России: ВСУ вскрыли могилы в Харьковской области и обезобразили тела

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Министерство обороны России обвинило Киев в подготовке масштабной провокации в Харьковской области для дальнейшей дискредитации ВС РФ. По данным ведомства, украинские спецслужбы организовали работы по вскрытию могил на кладбищах, где похоронены погибшие от естественных причин мирные жители, обезобразили тела и сбросили их в специально подготовленные ямы для создания фальшивой «доказательной базы» пыток и расстрелов мирного населения российскими военнослужащими.

В канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года, — указано в сообщении.

По данным ведомства, сейчас представители украинских спецслужб и правоохранительных органов готовят фото и видео, а также в присутствии «фальшивых понятых имитируют работу судмедэкспертов».

Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки, — заключили в ведомстве.

8 января представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что объединенной группировкой российских войск уничтожены свыше 600 украинских военных в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске. Он подчеркнул, что была проведена операция возмездия в ответ на удар Киева по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке.