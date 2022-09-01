В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли 350 человек на Николаево-Криворожском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли еще 350 человек на Николаево-Криворожском направлении, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, Киев также лишился 31 танка, 22 боевых пехотных машины и 17 спецавтомобилей.

Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих, — сказал Конашенков.

Он отметил, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия поразили наступающие подразделения и резервы украинских войск. Также ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр ДНР, ликвидировав свыше 100 украинских бойцов и 15 единиц военной техники. Кроме того, подразделения 72-й механизированной бригады Украины в районе Артемовска в ДНР отказались выполнять приказы и отступили, добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны рассказали, что десантники подразделений ВДВ России остановили попытку прорыва украинской мотопехоты при поддержке БМП на Николаевско-Криворожском направлении. В результате слаженных действий ВС РФ ликвидировали 20 военнослужащих ВСУ и пять единиц техники противника. В ходе боя применялись крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое оружие и гранатометы.