Стало известно о провале попыток ВСУ вернуть позиции под Красным Лиманом Минобороны: ВСУ трижды пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении

Фото: МО Украины

Украинский войска трижды пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, под огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были вынуждены отступить с большими потерями.

На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества подразделения 67 механизированной бригады ВСУ предприняли три попытки вернуть утраченные позиции. В результате нанесения огневого поражения артиллерией группировки войск «Центр» противник понес значительные потери и отошел, — сказал Савчук.

Он добавил, что российские военные уничтожили снаряд HIMARS и беспилотники ВСУ в районе Рубежного и Житловки. Авиация группировки нанесла удары по опорным пунктам сосредоточения живой силы и огневых средств украинской армии у населенных пунктов Серебрянка, Кременная и Червоная Диброва.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой на Марьинском направлении. Потери украинских войск составили до 15 человек, включая расчет беспилотника и три пикапа. По словам российских военных, данное подразделение прежде активно действовало в ДНР.