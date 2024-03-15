В Минобороны России рассказали о десятках групповых ударов по объектам ВСУ Минобороны: российские силы нанесли 50 групповых ударов по объектам ВСУ

Фото: МО РФ

Российские силы нанесли 50 групповых ударов по объектам ВСУ с 9 по 15 марта, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, поражены инфраструктура аэродромов противника, цеха по ремонту вооружения, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы и базы горюче-смазочных материалов.

С 9 по 15 марта <...> нанесено 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам <...> ВСУ, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские войска нанесли удары по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и формирований иностранных наемников. В ведомстве отметили, что все назначенные цели поражены.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что ВСУ с 12 по 15 марта потеряли более 550 военнослужащих при попытке прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Российским военным удалось оттеснить диверсантов совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России.

Тем временем стало известно о передаче украинской стороне 100 тел погибших военных ВСУ. Об этом сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными . Минобороны России информацию не комментировало.