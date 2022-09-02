В Минобороны России предложили выдавать земли в Подмосковье участникам СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минобороны России предложило выдавать земельные участки в Мособласти, Крыму и Севастополи военным, отличившимся во время спецоперации на Украине, а также ветеранам СВО. Проект президентского указа, который подготовили представители военного ведомства, опубликовали на портале проектов нормативных актов.

В документе написано, что эта мера нужна в рамках дополнительной соцподдержки российским военным, сотрудникам федеральных органов, которые получили государственные награды и знаки отличия за заслуги, проявленные в ходе СВО. Из законопроекта следует, что данная мера должна касаться и ветеранов спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий относить к ветеранам боевых действий сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), отражавших вооруженное вторжение на территорию страны. Статус ветерана боевых действий предоставят и тем пограничникам, которые уволены в запас. Отмечается, что мера распространяется на правоотношения, возникшие после 24 февраля 2022 года, и касается произошедшего на границе с Украиной, ДНР и ЛНР.

Статус ветерана боевых действий дает право на налоговые льготы, а также различные меры социальной поддержки. Среди последних предусмотрены компенсация по оплате ЖКХ, денежная надбавка к пенсионным выплатам, путевки в санатории, бесплатные протезы и иные подобные изделия, единовременная выплата на возведение дома или же покупку жилого помещения, право на пользование рядом услуг вне очереди, например обслуживание без очереди в различных медицинских учреждениях.