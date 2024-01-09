В Минобороны России подтвердили атаки БПЛА на два российских региона МО России: в Курской и Орловской областях перехвачены шесть беспилотников ВСУ

Фото: МО РФ

Минобороны России подтвердило атаки украинских беспилотников на Курскую и Орловскую области. По данным пресс-службы ведомства, в общей сложности нейтрализованы шесть аппаратов самолетного типа.

Около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и два перехвачены над территорией Орловской области, — говорится в сообщении.

Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал в своем Telegram-канале о падении в регионе третьего беспилотника ВСУ. Он уточнил, что аппарат рухнул на нежилое здание в районе поселка Малая Саханка. Глава области добавил, что при этом никто не пострадал.

Ранее Клычков сообщал о налете двух беспилотников ВСУ на нефтебазу в Орле. По его словам, три человека пострадали, получив ранения средней степени тяжести. В ходе атаки на объект топливно-энергетического комплекса начался пожар. Возгорание удалось оперативно локализовать, добавил губернатор.

Об уничтожении четырех украинских беспилотников в небе над Курской областью сообщал глава региона Роман Старовойт. По информации Telegram-канала Mash, при этом пострадала женщина, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Губернатор и Минобороны России эту информацию не комментировали.