В Минобороны России раскрыли потери ВСУ за сутки Минобороны России: за сутки уничтожены 460 военнослужащих ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов ПТРК «Корнет» в ходе проведения спецоперации_Moment3

Около 460 военнослужащих ВСУ и наемников уничтожены за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации, сообщил в ходе брифинга Минобороны представитель ведомства Игорь Конашенков. Наибольшие потери Киев понес на Донецком направлении — там ликвидированы 315 военнослужащих.

Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315-ти военнослужащих и наемников, — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС России за сутки ликвидировали четыре автомобиля, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, один пикап, по две гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град». В районе Славянска уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Также сообщается о перехвате пяти реактивных снарядов «HIMARS» и уничтожении трех беспилотников.

Ранее сообщалось, что украинская армия практически перестала использовать РСЗО «HIMARS». Военный эксперт Юрий Кнутов предполагает, что ВСУ берегут снаряды для масштабного контрнаступления.