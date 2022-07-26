В Минобороны России отреагировали на сообщения западных СМИ о мобилизации Минобороны: западные СМИ распространяют недостоверную информацию о мобилизации

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Тиражируемая в западных СМИ информация о скором начале мобилизации в России не соответствует действительности, сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости. Ранее западные медиа отмечали, что проведение военных учений «Восток-2022» якобы свидетельствует о начала мобилизационного призыва. По словам оборонного ведомства, маневры не связаны с мобилизационными мероприятиями. В спецоперации на Украине участвует только профессиональная российская армия, добавили представители МО РФ.

Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. Обращаем Ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим, — говорится в сообщении.

C 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа будут участвовать в стратегических учениях «Восток-2022».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком». Подобную информацию ранее распространил ряд британских изданий. Российское руководство неоднократно опровергало любые сообщения о проведении в стране мобилизации граждан.

Военное руководство также опровергало идею привлечения рядовых граждан для нужд армии в ходе специальной военной операции на Украине.