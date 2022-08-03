В Минобороны России назвали причины удара ВСУ по СИЗО в Еленовке В Минобороны России обвинили ВСУ в попытке запугать пленных ударом по СИЗО в Еленовке

Фото: Пресс-служба Южного военного округа/РИА Новости

Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки

Удар по изолятору в Еленовке Донецкой Народной Республики, где содержались пленные украинские военнослужащие, является провокацией, целью которой стало запугивание, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин во время брифинга для иностранных военных атташе. По его словам, атака была совершена после того, как задержанные начали давать показания.

Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан, — сказал Фомин.

По его словам, ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке, чтобы «устранить свидетелей и исполнителей преступлений против собственного народа». Кроме того, Фомин подчеркнул, что Киев настоял на размещении пленных именно в этом изоляторе.

Замминистра также уличил Вашингтон в «неуклюжих» попытках оправдать действия ВСУ, делая заявления о непреднамеренности удара. Тем не менее, как уточнил Фомин, США ранее отмечали высокую точность HIMARS.

Утром 29 июля замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об обстреле СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков позднее подтвердил, что ночью ВСУ нанесли удары по баракам, в результате которых погибли 50 пленных украинских бойцов, ранения получили еще 75 человек и восемь сотрудников следственного изолятора.

В свою очередь Генштаб Вооруженных сил Украины отверг нанесение ракетного удара. На странице ведомства в Facebook (деятельность в России запрещена) было опубликовано заявление о том, что Москва намерена обвинить Киев в совершении военных преступлений, а также скрыть якобы имевшие место пытки и расстрелы пленных.