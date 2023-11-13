В Минобороны РФ заявили об ударах Израиля по объектам в Сирии МО РФ: Израиль нанес авиаудары по объектам в провинции Дераа в Сирии

Фото: Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

Два истребителя F-15 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля 12 ноября нанесли авиаудары по объектам в сирийской провинции Дераа, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, которые приводит ТАСС, в результате случившегося никто не пострадал.

2 ноября с 03:32 до 03:35 [мск] два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар по объектам в провинции Дераа. Пострадавших нет, — сказал военный.

Ранее в этот же день пресс-служба армии обороны еврейского государства сообщила, что израильские войска с помощью истребителей нанесли удар по «террористическим объектам» в Сирии. Атака стала ответом на нападение на Голанские высоты в северной части Израиля.

До этого израильские военные нанесли удар по сирийской территории в ответ на атаку на школу в Эйлате. Военные пригрозили жестко реагировать на все случаи агрессии в отношении Израиля. Ранее ЦАХАЛ также заявила об атаке военных объектов в Сирии, которая стала ответом на запуск ракет по еврейскому государству.

Также сообщалось, что Израиль нанес удары по аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии. Как писала газета Al Watan, в результате атаки были разрушены взлетно-посадочные полосы, а воздушные гавани временно остановили работу. В МИД РФ в этой связи заявили, что авиационные удары ВС Израиля по территории Сирийской Арабской Республики могут привести к началу вооруженной эскалации во всем регионе.