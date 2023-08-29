В Минобороны РФ заявили о перехвате дрона ВСУ Минобороны РФ: у Черного моря был перехвачен украинский дрон

Фото: Lev Radin/Pacific Press/Global Look Press

Российские военные пресекли попытку террористической атаки беспилотника ВСУ на объекты в РФ, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Уточняется, что был перехвачен украинский дрон, его обломки упали в Черное море.

Сегодня около 13 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство сообщило о перехвате системами ПВО украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Это первый случай уничтожения данного снаряда, упоминаемый в сводках МО РФ с момента начала спецоперации на Украине. Помимо того, за прошедшие сутки в ЛНР, ДНР и Запорожской области были сбиты 27 украинских беспилотников.

На Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях ВСУ за сутки потеряли до 680 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, гаубицы Д-20, «Мста-Б», две гаубицы Д-30, орудие FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М119 и три артиллерийские системы М777 производства США.