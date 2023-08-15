Шойгу: Украина использовала зерновую сделку как прикрытие Шойгу: Украина использовала зерновую сделку как прикрытие для своего оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина проявила цинизм, использовав зерновую сделку как прикрытие для оружия и складов боеприпасов от ракетных ударов со стороны России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. По его словам, таким образом Киев создал большие запасы вооружений, которые регулярно поставляются на фронт.

Особый цинизм киевский режим проявил при реализации черноморской зерновой инициативы. Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт, — сказал Шойгу.

5 августа в Госдепе попросили Россию конкретизировать требования для возобновления зерновой сделки. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ заявила, что условием Москвы является выполнение второй части пакетной договоренности, предполагающей снятие ограничений для экспорта российских удобрений и другой сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.

При этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев продолжит поставлять украинское зерно по Черному морю. По его словам, украинскую сторону не беспокоит выход России из соглашения. Он напомнил, что Киев не заключал никаких договоренностей непосредственно с Москвой.