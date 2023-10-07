Шойгу сообщил, когда «Сарматы» поставят на боевое дежурство Шойгу: первые «Сарматы» поставят на боевое дежурство в ближайшее время

Фото: МО РФ

Первые серийные «Сарматы» поставят на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения предприятия ОПК АО «Красмаш» в Красноярском крае. По его словам, в скором времени данным вооружением оснастят первый ракетный полк.

В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом «Сармат», — сказал Шойгу.

В настоящее время проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта. Генеральный директор АО «Красмаш» заявил, что в скором времени сдадут в эксплуатацию новый производственный корпус механообрабатывающего производства.

Ранее в издании The New York Times сообщали, что Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем.

Накануне президент РФ Владимир Путин на полях дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия почти закончила работу над современными образцами стратегического вооружения. В частности, как отметил глава государства, проведено успешное испытание «Буревестника», а ракета «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство.