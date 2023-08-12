В Минобороны РФ рассказали о сбитом дроне ВСУ над Белгородской областью Минобороны РФ: ВСУ попытались с помощью БПЛА атаковать территорию России

Фото: МО РФ

ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотника объекты на территории России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, запущенный из Украины БПЛА был сбит над Белгородской области вечером 12 августа. Пострадавших и разрушений нет.

Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, — указано в сообщении ведомства.

Издание The Guardian ранее написало со ссылкой на источники в украинском Минобороны, что ударами БПЛА по Москве Украина хотела вызвать обеспокоенность у жителей России. Кроме того, в Киеве хотели поднять моральный дух своих граждан, отмечала газета. Подобные действия не приносят ожидаемого успеха Украине. Опросы, проведенные среди россиян, дают понять, что они не сильно переживают по поводу происходящего, пишет The Guardian.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что 11 августа при попытке атаковать столицу сбили один беспилотник, обломки которого упали в районе Карамышевской набережной. По словам градоначальника, никто не пострадал, на месте происшествия работали экстренные службы. В Минобороны РФ заявили, что украинский дрон подавили средствами РЭБ. В результате БПЛА потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы.