Шойгу рассказал о попытках ВСУ захватить населенные пункты в России Шойгу: во время выборов ВСУ пытались захватить российские населенные пункты

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины во время избирательных мероприятий в России пытались захватить приграничные территории РФ, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. По его словам, наиболее активные действия развернулись в районе села Козинка. Все атаки отражены, противник отброшен и понес потери, уточнил министр.

Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись в районе населенного пункта Козинка. Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории, — заявил Шойгу.

Глава Минобороны также рассказал, что украинские силы прицельно обстреливали места голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане. ВС РФ за это время сбили 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов.

Министр отметил, что за восемь суток боевых действий у российской госграницы противник потерял 3501 солдата (790 безвозвратных потерь), 23 танка, 34 единицы бронетехники (11 БМП «Брэдли»), пять пусковых установок РСЗО «Вампир» и вертолет Ми-8.

Во время встречи с доверенными лицами в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ могут ответить на обстрелы гражданских объектов со стороны Украины аналогичными действиями, однако у Москвы есть свои взгляды на этот счет. Он подчеркнул, что Россия будет действовать согласно разработанным планам.