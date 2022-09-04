В Минобороны РФ назвали Украину самой проблемной республикой бывшего СССР Минобороны РФ: Украина была самой проблемной республикой бывшего СССР в отношении вывоза ядерного оружия

Фото: Владимир Соловьев/Фотохроника ТАСС

4 января 1992 г. Под усиленной охраной автомобили с ядерными боеголовками направляются к месту их погрузки на литерный поезд в соответствии с соглашением, достигнутым руководителями СНГ на встрече в Минске

Украина была самой проблемной республикой бывшего СССР в отношении вывоза ядерных вооружений, заявил начальник 12-го Главного управления Минобороны России Игорь Колесников в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». По его словам, после развала Советского Союза с Украины было сложнее вывозить ядерное вооружение, чем из других бывших советских республик.

С территорий союзных республик боеприпасы вывозились в целом планово. Самой проблемной была Украина. <...> И ядерные боеприпасы, и эксплуатационное оборудование, и документацию вывозил именно 12-й главк. В дальнейшем эксплуатация этих боеприпасов была обеспечена на наших центральных базах. Завершился этот вывоз в 1996 году, — сказал он.

23 мая 1992 года в Лиссабоне Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина заключили соглашение, дополняющее Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Республики согласились присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968 год) и передать ядерный арсенал России.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что солдаты ВСУ попытались установить контроль над ЗАЭС, несмотря на присутствие экспертной группы МАГАТЭ на станции. Операция Киева по захвату АЭС началась 2 сентября в районе 23:00 мск. Две группы катеров и моторных лодок численностью 42 единицы попытались высадить 250 украинских десантников на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. ВКС РФ нанесли по ним удары, уничтожив 20 судов.