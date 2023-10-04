В Минобороны РФ назвали количество уничтоженных за сутки беспилотников ВСУ Минобороны РФ: ВС России уничтожили и подавили 74 беспилотника ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 74 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны РФ в Telegram. Украинские дроны были сбиты в районах населенных пунктов Васильевка, Кропивницкое, Пески в ДНР, Вербовое, Мирное, Ульяновка, Ильченково, Пологи Запорожской области, Краснореченское, Белогоровка в ЛНР, Великий Выселок Харьковской области.

За сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 74 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что российские войска отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Андреевка, Водяное и Невельское. ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 165 человек убитыми и ранеными. Отмечается, что авиация и артиллерии России отразила атаки штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.

Кроме того, на Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества, потери ВСУ составили до 50 человек. На Южно-Донецком направлении отражена атака в районе Приютного, нанесено поражение живой силе ВСУ в районе Новомихайловки, украинские потери — до 185 человек.