В Минобороны разъяснили положение для 27-летних военнообязанных Панков: достигшие 27-летия в 2023 году не будут призываться на срочную службу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лица, достигшие 27 лет в 2023 году, не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году, сообщил заместитель министра обороны России Николай Панков, сообщает «Интерфакс». По его словам, они будут направляться в запас.

Я просто хочу абсолютно решительно подчеркнуть правильность такого толкования - все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву, — сказал Панков.

Сенаторы акцентировали внимание, чтoбы данная информация была своевременно и точно доведена до военных комисcариатов.

Госдума приняла 25 июля пакет законов, которые серьезно изменяют систему воинского призыва. В частности, нововведения расширяют призывной возраст с 18 до 30 лет. Сейчас он ограничен 18-ю и 27-ю годами.

28 июля сенаторы одобрили закон, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет. Он должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет.

В ходе заседания члены Совета Федерации также одобрили закон о запрете призывникам выезжать из России при получении повестки. Он был принят Государственной думой в минувший вторник, 25 июля. Отмечается, что изменения будут внесены в федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».