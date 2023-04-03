В Минобороны рассказали, сколько техники ВСУ уничтожено с начала СВО С начала СВО российские военные уничтожили 405 самолетов ВСУ

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Танк украинских военных

С начала специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 405 самолетов, 228 вертолетов, 3648 беспилотников, 8521 танк и другие боевые бронированные машины, а также 1078 боевых машин РСЗО, сообщает Минобороны. Кроме того, за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ликвидированы около 465 солдат ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3648 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8521 танк и другие боевые бронированные машины, — говорится в сообщении.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачено десять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч».

Ранее стало известно, что под Луганском и в Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. Наибольшие потери ВСУ стабильно фиксируются на Донецком направлении. В этот раз в этой части убиты примерно 210 военнослужащих Украины.

На территории ДНР российские ВКС сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ. Кроме того, в этот же день на Донецком направлении были уничтожены бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также самоходные гаубицы.