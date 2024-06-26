В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на одном направлении МО: штурмовики ВС России захватили несколько опорных пунктов ВСУ в ДНР

Фото: МО РФ

Штурмовики российской группировки войск «Восток» заняли несколько опорных пунктов ВСУ, а также вышли на более выгодные рубежи у Константиновки на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что оборона противника на границе с населенным пунктом разваливается, передает ТАСС.

Захватили несколько опорных пунктов ВСУ и заняли более выгодные рубежи и позиции на подступах к селу Константиновка, — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что ВСУ пытаются задержать продвижение российских войск при помощи ударных беспилотников. В то же время противник «с трудом оказывает сопротивление».

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России около полуночи нанесли удар в районе поселка Весняное, находящегося на противоположном от Николаева берегу реки Южный Буг. По его сведениям, там располагался батальон Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого танковый тягач MAN HX81 Вооруженных сил Украины, перевозивший танк Т-64, по ошибке приехал на позиции российских войск. По имеющимся данным, один из экипажа машины погиб, второй сдался в плен. Инцидент произошел в районе населенного пункта Очеретино в ДНР.