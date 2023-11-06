В Минобороны рассказали об уничтожении САУ Krab ВСУ Минобороны: ВС РФ при помощи установки «Мста-С» уничтожили САУ Krab ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» российской группировки войск «Запад» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Столкновение произошло на Купянском направлении зоны СВО.

В ходе боевых действий на Купянском направлении расчеты самоходных гаубиц уничтожают живую силу, опорные пункты и бронетехнику противника. Так, в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена польская гаубица Krab калибра 155 мм, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там также пояснили, что после выполнения очередной боевой задачи артиллеристы оперативно меняют место, в связи с чем противник открывает ответный огонь уже по пустым площадям. Таким образом он раскрывает свои позиции для нового удара россиян. С помощью подобной тактики расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» смогли ликвидировать закрытые огневые позиции ствольной артиллерии ВСУ, добавили в Минобороны.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что одним из наиболее эффективных и массовых артиллерийских орудий армии России в зоне СВО является гаубица. Он отметил, что в самоходных гаубицах 2С19М2 «Мста-С» недавно было модернизировано управление огнем.

Заместитель исполнительного директора Курганмаш­завода Роман Хромов заявлял о начале работ по созданию плавающей гаубицы калибра 152 мм. По его словам, разработки ведутся на базе плавающей гаубицы 2С18 «Пат-С», опытный образец которой был создан еще в 80-е годы в СССР.