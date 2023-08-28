В Минобороны рассказали о перехвате авиабомб JDAM ВСУ Минобороны: ПВО перехватила за сутки три авиабомбы JDAM и 27 беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в Минобороны РФ. Также были уничтожены 27 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Воскресенка Херсонской области, Лисичанск Луганской Народной Республики, Мирное, Пологи Запорожской области, Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Также в Минобороны заявили, что за сутки на всех направлениях уничтожены до 570 украинских военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS90 Brave Heart и орудие FH-70 производства Великобритании, а также пять гаубиц Д-30, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также боевая машина РСЗО «Град», три гаубицы Д-20, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

Ранее руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные отразили семь атак украинских войск на Краснолиманском направлении. При поддержке авиации и артиллерии было уничтожено более 80 военных ВСУ, добавил он. Савчук уточнил, что украинская сторона также потеряла боевую машину пехоты, три бронированные машины и пикап.