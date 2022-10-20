В Минобороны рассказали об интенсивной подготовке мобилизованных Минобороны: мобилизованный в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 патронов

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Российские мобилизованные пройдут интенсивную подготовку, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что в процессе каждый военный израсходует не менее 600 боевых патронов и пяти гранат.

Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, — говорится в сообщении.

20 октября президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.

Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. На данный момент были призваны более 200 тысяч человек. По данным Минобороны, они тренируются на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Всего ВС РФ должны пополнить 300 тысяч резервистов.