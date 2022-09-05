Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 220 военных ВСУ при их попытке закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках николаево-криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих, — заявил Конашенков.