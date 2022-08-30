В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки ВС России сообщили об уничтожении более 1,2 тысячи украинских военных за сутки

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В результате разгрома войск Украины на Николaево-Криворожском и других направлениях уничтожено за сутки более 1200 боевиков, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Как отметили в ведомcтве, попытка наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях была предпринята по приказу президента Украины Влaдимира Зеленского.

В результате разгрома проведённого по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих, — сообщили в ведомстве.

В Минобороны утoчнили, что при отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из Западной Укрaины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригaды.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о начале наступления ВСУ на юге Украины. Он назвал «вбросом» слухи об атаке украинских войск и сравнил их с предыдущими «виртуальными атаками» Крымского моста.