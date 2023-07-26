В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Ореховском направлении Минобороны: ВС России уничтожили 22 танка и десять БМП на Ореховском направлении

Фото: МО Украины

Российские военные отбили массированную атаку ВСУ на Ореховском направлении, сообщило Минобороны России. Отмечается, что ВС РФ смогли удержать свои позиции, при этом было уничтожено 22 танка, 10 БМП, более 100 украинских военнослужащих.

С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. Позиции удержаны. В ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих, — сообщили в ведомстве.

Минобороны отмечают мужественные и профессиональные действия подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что украинская армия могла начать обходить укрепрайоны ВС РФ на Запорожском направлении по предложению советников из США. Специалист обратил внимание, что такую схему разработали американцы, но против «племен», а не регулярных армий. По его словам, российская разведка быстро узнает о любом перемещении украинских сил, поэтому эта тактика принесет ВСУ только крупные потери.