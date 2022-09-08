В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Минобороны: ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 190 военных за сутки

Фото: МО Украины

Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки более 190 военных ВСУ на отдельных участках Николаево-Криворожского направления, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что из-за больших потерь в подразделениях, составлявших основу ударной группировки, наступательные действия украинские войска не вели.

Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих, — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что поражены пункты управления 63-й механизированной бригады ВCУ в районе Березнеговатое Николаевской области, живая сила и воeнная техника 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сухой Ставок, Петровское, урочища Плотницкое Херсонской области, Мyраховка и Терновые Поды Николаевской области.

В результате больших потерь от огневых ударов по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы, заявили в ведомстве.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что ВС России ликвидировали свыше 150 украинских бойцов на Николаево-Криворожском направлении. По его словам, ВСУ не удалось закрепиться в регионе, они потеряли также 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» американского производства, 10 других боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.