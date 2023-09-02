В Минобороны рассказали о положении ВС РФ на Донецком направлении Минобороны РФ: ВС России улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки

Фото: МО РФ

ВС РФ улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки на Донецком направлении, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. Также они отразили пять атак ВСУ в районе Артемовска и три атаки в районе Марьинки.

На Донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что российские военные ликвидировали более 250 украинских военнослужащих, а также уничтожили военную технику ВСУ, в частности, танк, БМП, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и орудие М119 из США.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что Вооруженные силы России отразили пять контратак украинской армии на Купянском направлении. По его словам, потери ВСУ составили до роты.

Российские военные продолжили наступление на Купянском направлении и завладели двумя опорными пунктами ВСУ, уничтожив более взвода украинских войск, отметил глава пресс-центра. Также в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-20.